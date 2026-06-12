Wieczór kawalerski zakończyli w policyjnej celi - trzech uczestników bójki zatrzymanych Data publikacji 12.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali zaledwie kilkanaście minut od zdarzenia trzech mężczyzn w wieku 45, 39 i 31 lat podejrzanych o udział w bójce i spowodowania uszczerbku na zdrowiu 41-letniego obywatela Algierii. Zdarzenie zakwalifikowano jako występek o charakterze chuligańskim, a pokrzywdzony doznał obrażeń głowy. Podejrzani usłyszeli zarzuty i decyzją prokuratury trafili pod dozór Policji.

Do policjantów ze Śródmieścia wpłynęła informacja o bójce kilku osób przy ulicy Chmielnej. Już po kilku minutach byli na miejscu, gdzie na chodniku leżał nieprzytomny mężczyzna z obrażeniami głowy. Z relacji świadków wynikało, że został on pobity przez grupę mężczyzn, którzy uciekli przed przyjazdem patrolu.

Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do działania. Udzielili pomocy medycznej poszkodowanemu i przekazali go ratownikom medycznym. Zabezpieczyli miejsce zdarzenia i ustalili wizerunki mężczyzn, które przekazali do wszystkich policjantów pełniących służbę na terenie miasta. Zaledwie po kilkunastu minutach jeden ze śródmiejskich patroli zauważył przy Alejach Jerozolimskich grupę osób. Wśród nich było trzech mężczyzn, którzy idealnie pasowali do rysopisu sprawców.

Ci sami policjanci wylegitymowali i zatrzymali 45, 39 i 31- latka. Wszyscy są obywatelami Polski i byli już wcześniej wielokrotnie notowani za przestępstwa przeciwko mieniu i zdrowiu. Przewieziono ich do komendy przy ulicy Wilczej, gdzie badanie alkomatem wykazało u nich od jednego do dwóch promili alkoholu w organizmie.

Do działań w tej sprawie przystąpili kryminalni z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu z komendy przy ulicy Wilczej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 41-letni obywatel Algierii pił alkohol w jednym z pobliskich lokali. Po wyjściu szedł ulicą Chmielną, gdzie zauważył kobietę, do której podszedł i zaczął z nią rozmawiać. Trójka zatrzymanych mężczyzn zauważyła sytuację, która im się nie spodobała, bo adorowana kobieta podobała się jednemu z nich. Z uwagi na to doszło najpierw słownej utarczki, a później do bójki.

W kolejnych dniach postawiono im zarzuty za udział w bójce i spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Zdarzenie to zakwalifikowano jako występek o charakterze chuligańskim. Decyzją prokuratury trafili pod policyjny dozór oraz objęto ich zakazem kontaktowania się ze sobą i z pokrzywdzonym.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie.

mł. asp. Jakub Pacyniak/AN

Wieczór kawalerski zakończyli w policyjnej celi - trzech uczestników bójki zatrzymanych

Wieczór kawalerski zakończyli w policyjnej celi - trzech uczestników bójki zatrzymanych

Wieczór kawalerski zakończyli w policyjnej celi - trzech uczestników bójki zatrzymanych

