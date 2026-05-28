Zwabił i porwał mężczyznę spod klubu na Mazowieckiej - gdy odwiedzili go śródmiejscy policjanci schował się pod dziecięcym łóżkiem Data publikacji 28.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci z komendy przy ulicy Wilczej zatrzymali w powiecie wyszkowskim 41-letniego obywatela Polski. W okolicach jednego z klubów przy ulicy Mazowieckiej zwabił mężczyznę w pobliże swojego samochodu i porwał. Woził go ulicami Warszawy, szarpiąc i popychając próbował zmusić do przelania pieniędzy i podania kodu do wykonania transakcji. Sprawca ukradł pokrzywdzonemu telefon komórkowy, napisał do żony ofiary i próbował oszukać, aby przelała pieniądze. Na koniec zabrał 38-latkowi kilka rzeczy i zostawił w innej dzielnicy Warszawy. W toku czynności okazało się, że porywacz był poszukiwany przez sąd do odbycia kary pozbawienia wolności za wcześniejsze kradzieże. Gdy odwiedzili go śródmiejscy kryminalni schował się pod dziecięcym łóżkiem. Usłyszał zarzuty za rozbój, usiłowania wymuszenia rozbójniczego, usiłowania oszustwa oraz bezprawnego pozbawienia wolności.

Czynności z zatrzymanym

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu komendy przy ulicy Wilczej zajmują się na co dzień najtrudniejszymi i najbrutalniejszymi sprawami. Właśnie do tych funkcjonariuszy wpłynęła informacja o bardzo poważnym zdarzeniu, a szeroko zakrojone działania operacyjne doprowadziły do zatrzymania groźnego przestępcy.

38-letni mężczyzna zawiadomił, że przyjechał do Warszawy z innego województwa na spotkanie firmowe. W wolnej chwili postanowił razem ze znajomym iść do jednego z klubów przy ulicy Mazowieckiej, gdzie bawił się kilka godzin spożywając alkohol. Po dyskotece rozdzielił się z kolegą pod lokalem, gdzie w pewnym momencie podszedł do niego nieznajomy mężczyzna i zaproponował, że pomoże mu wezwać taksówkę. Podeszli bliżej starego BMW, do którego w pewnym momencie pokrzywdzony został wepchnięty.

Napastnik ruszył i jeździł ulicami Warszawy, po drodze szarpał i popychał 38-latka próbując zmusić go do wykonania przelewu na wskazane konto i podania kodów umożliwiających wykonanie innych transakcji finansowych. Agresor widząc opór pokrzywdzonego wyrwał mu telefon. Podszywając się za niego napisał do żony wiadomość, że zadłużył się w kasynie i prosi o przelew kilku tysięcy złotych. Był środek nocy, a kobieta wielokrotnie dzwoniła do męża, aby potwierdzić przesłane z jego telefonu informacje. Wszystkie próby okazały się nieskuteczne, co wzbudziło wątpliwości u kobiety.

Po nieudanej próbie wymuszenia rozbójniczego i oszustwa 41-latek ukradł pokrzywdzonemu telefon komórkowy i zegarek, po czym wysadził go w innej dzielnicy, oddalonej o kilka kilometrów od miejsca porwania. Łączna suma strat wyniosła kilka tysięcy złotych. W wyniku całego zdarzenia 38-latek doznał niegroźnych potłuczeń obrażeń głowy.

Intensywne działania operacyjne doprowadziły śródmiejskich kryminalnych do powiatu wyszkowskiego, gdzie zatrzymali 41-latka. Aby zmylić policjantów schował się pod dziecięcym łóżkiem. Finalnie funkcjonariusze przewieźli go do komendy przy ulicy Wilczej. Usłyszał zarzuty za usiłowanie wymuszenia rozbójniczego, usiłowanie oszustwa, rozboju oraz bezprawnego pozbawienia wolności. Za te przestępstwa grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo zatrzymany był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości w celu odbycia kary 8 miesięcy pozbawienia wolności za wcześniejsze kradzieże. Po czynnościach policjanci doprowadzili go do placówki penitencjarnej. W przeszłości był notowany za pobicia, rozboje i kradzieże.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ.

mł. asp. Jakub Pacyniak