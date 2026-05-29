Wzbudzał litość, opowiadał o ciężarnej żonie i problemach finansowych. Śródmiejscy policjanci zatrzymali oszusta Data publikacji 29.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci ze śródmiejskiej komendy zatrzymali 24-letniego obywatela Polski podejrzanego o oszustwa. Mężczyzna zaczepiał przypadkowe osoby w miejscach o dużym natężeniu ruchu w centrum Warszawy, przedstawiając dramatyczną historię o trudnej sytuacji finansowej i ciężarnej żonie. Wzbudzał współczucie, zapewniał o szybkim zwrocie pieniędzy i uwiarygadniał swoją opowieść, pokazując dowód osobisty oraz wymieniając się numerami telefonów z osobami, które chciały mu pomóc. Łączna suma strat wynosi blisko 10 tysięcy złotych. Decyzją sądu na wniosek prokuratury najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie. Działał w warunkach recydywy, grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

Do śródmiejskiej komendy zgłosiły się osoby, które padły ofiarą oszusta. Z ich relacji wynikało, że w centrum Warszawy podszedł do nich młody mężczyzna i prosił o pomoc finansową. Twierdził, że znajduje się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, a jego żona jest w zaawansowanej ciąży. Zapewniał, że kilka dni wcześniej rozpoczął pracę i szybko odda pożyczone pieniądze.

Aby wzbudzić zaufanie, pokazywał swój dowód osobisty oraz wymieniał się numerami telefonów z osobami, które zdecydowały się mu pomóc. Po kilku dniach kontaktował się z nimi ponownie i prosił o kolejne „pożyczki”, prosząc jednocześnie o podanie kodów umożliwiających zdalne dokonanie transakcji finansowych. Gdy finalizował przelewy lub wypłaty środków, blokował numery telefonów pokrzywdzonych i zrywał kontakt.

Kryminalni z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu śródmiejskiej komendy natychmiast przystąpili do działania. Skrzętnie wykonali szereg czynności operacyjnych i procesowych, które doprowadziły do ustalenia oraz zatrzymania podejrzanego. Jak ustalili policjanci, w rzeczywistości 24-latek przeznaczał zdobyte pieniądze na używki.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że mężczyzna oszukał co najmniej trzy osoby, a łączna suma strat wynosi blisko 10 000 złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy, nie wykluczamy większej liczby pokrzywdzonych.

Zatrzymany był już wcześniej karany między innymi za rozbój z użyciem noża, kradzieże z włamaniem, przestępstwa przeciwko mieniu oraz posiadanie środków odurzających, zakład karny opuścił w lipcu ubiegłego roku. Tym razem usłyszał zarzuty oszustwa działając w warunkach recydywy, grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście stosując wobec 24-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście.

Apelujemy o ostrożność w kontaktach z osobami proszącymi o pieniądze. Przestępcy często wykorzystują ludzką empatię i chęć niesienia pomocy, tworząc wiarygodne historie mające wzbudzić współczucie i zaufanie. W przypadku podejrzenia oszustwa warto zachować szczególną ostrożność i poinformować Policję.

mł. asp. Jakub Pacyniak