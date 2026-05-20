Zorganizowali dziuplę samochodową w domu dziadka - proceder przerwali śródmiejscy policjanci Data publikacji 20.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci z komendy przy ulicy Wilczej zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 26, 40 i 47 lat. Podejrzani kradli samochody, przerabiali i sprzedawali. Podejrzany 40-latek usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem, dodatkowo był poszukiwany w celu odbycia kary blisko 2 lat pozbawienia wolności za podobne przestępstwa. Z kolei 26 i 47-latek usłyszeli zarzuty paserstwa. W toku czynności funkcjonariusze odzyskali dwa skradzione samochody, warte około 200 000 złotych, części samochodowe oraz sprzęt służący do popełniania przestępstw.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu śródmiejskiej komendy w ostatnim czasie prowadzili szeroko zakrojone czynności operacyjne ukierunkowane na rozpracowanie i namierzenie osób odpowiedzialnych za kilka kradzieży samochodów na terenie warszawskiego Śródmieścia i innych stołecznych dzielnic. Profesjonalne działania doprowadziły tych samych policjantów do domu jednorodzinnego w powiecie legionowskim. Z ich ustaleń wynikało, że jeden z podejrzanych zorganizował u swojego dziadka dziuplę, tłumacząc seniorowi że prowadzi z kolegami warsztat.

Ze względów bezpieczeństwa finalna realizacja sprawy wymagała odpowiedniego przygotowania i wejścia na posesję w odpowiednim momencie. Do pierwszych zatrzymań doszło po skrupulatnej analizie sposobu działania przestępców. W czynnościach brali również udział policjanci z Wydziału Operacyjno - Ropoznawczego śródmiejskiej komendy. Tak szeroko zakrojone działania zakończyły się zatrzymaniem trzech mężczyzn, w wieku 47, 40 i 26 lat. Na posesji policjanci znaleźli dwa skradzione wcześniej samochody, warte około 200 000 złotych. Jak się okazało zostały one przemalowane, zalegalizowane i wystawione w internecie na sprzedaż.

Funkcjonariusze dodatkowo zabezpieczyli dużą ilość różnych części samochodowych, pistolet gazowy oraz przedmioty służące do popełniania przestępstw, w tym profesjonalne zagłuszarki sygnałów. W zaparkowanym na podwórku samochodzie dostawczym policjanci znaleźli pocięte na kawałki kolejne auto. Wszystkie zabezpieczone przedmioty trafiły do analizy do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Policjanci przewieźli zatrzymanych do komendy przy ulicy Wilczej. W kolejnych dniach 40-latek usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem, co jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 10. Okazało się, że był on poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości w celu odbycia kary blisko 2 lat pozbawienia wolności. Z kolei 26 i 47-latek usłyszeli zarzuty za paserstwo, co jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5.

Czynności w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście - Północ.

mł. asp. Jakub Pacyniak

mł. asp. Kacper Wojteczko/jf

Odzyskane samochody

Zabezpieczone przedmioty



