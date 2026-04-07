Śródmiejscy policjanci zatrzymali oszusta na gorącym uczynku

Data publikacji 07.04.2026
Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali na gorącym uczynku oszusta. 42-latek przedstawił się 83-letniej seniorce jako policjant, wzbudzając jej zaufanie. Finalnie kobieta przekazała mu pieniądze i biżuterię, których wartość sięgnęła 100 000 złotych. Następnego dnia podejrzany ponownie chciał oszukać pokrzywdzoną. Funkcjonariusze z komendy przy ulicy Wilczej skutecznie przerwali proceder i uchronili kobietę przed utratą kolejnych oszczędności. Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty związane z oszustwami, grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu śródmiejskiej komendy przerwali proceder oszustwa 83-latki metodą "na legendę". Działania operacyjne doprowadziły kryminalnych z Wilczej na warszawskie Włochy, gdzie dzień wcześniej jedna z mieszkanek została zmanipulowana i padła ofiarą przestępcy. Z ustaleń tych samych funkcjonariuszy wynika, że oszust wzbudził jej zaufanie, podając się za policjanta, a seniorka przekazała mu pieniądze oraz biżuterię, sądząc, że bierze udział w specjalnej akcji. Suma strat wyniosła blisko 100 000 złotych.

Następnego dnia oszust ponownie umówił się z pokrzywdzoną, aby odebrać kolejną część pieniędzy i kosztowności. Seniorka była nieświadoma, że jest oszukiwana. O wszystkim wiedzieli śródmiejscy policjanci, którzy czekali na odbieraka przy ulicy Fasolowej. Gdy przystąpili do zatrzymania, 42-latek próbował uciekać, jednak po kilku krokach był już obezwładniony i zakuty w kajdanki. Mężczyzna jest obywatelem Polski. 

Trafił do komendy przy ulicy Wilczej, gdzie usłyszał dwa zarzuty dotyczące oszustw. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota, stosując wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota.

Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa:

  • zachowaj spokój i nie działaj pod wpływem emocji,
  • nigdy nie przekazuj pieniędzy nieznanym osobom,
  • nie podawaj przez telefon danych osobowych ani informacji o swoich oszczędnościach,
  • w przypadku telefonu od osoby podającej się za członka rodziny - rozłącz się i skontaktuj z nim bezpośrednio, możecie ustalić hasło alarmowe wykorzystywane podczas różnych sytuacji,
  • pamiętaj, że policja ani prokuratura nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy, nie odbierają gotówki od obywateli i nigdy nie proszą o udział w „tajnych akcjach”.

 

mł. asp. Jakub Pacyniak/ea

  "Odbierak" zatrzymany na gorącym uczynku
Film Wideo z zatrzymania "odbieraka"

