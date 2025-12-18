„Duch sternik” zatrzymany przez śródmiejskich kryminalnych Data publikacji 18.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci z warszawskiego Śródmieścia zatrzymali 29-letniego obywatela Ukrainy. W jego mieszkaniu znaleźli ponad 71 kilogramów narkotyków, których wartość oszacowano na blisko 5 milionów złotych. Dodatkowo funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie 5 samochodów, z czego dwa były kradzione, a dwa kolejne wynajęte na fałszywe dane. Podejrzany funkcjonował niczym duch. Nie było go w żadnych systemach. Obywatel Ukrainy usłyszał liczne zarzuty, w tym za posiadanie znacznej ilości narkotyków, posługiwanie się fałszywymi danymi, umyślne paserstwo i fałszerstwo. Dodatkowo mężczyzna był poszukiwany listem gończym. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów, stosując środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Na terenie warszawskiego Wilanowa policjanci z Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego ze Śródmieścia zatrzymali ,,Ducha”, który nie istniał w żadnej bazie danych. Mężczyzna był nieuchwytny. Stworzył dla siebie fikcyjne dane i legitymował się nimi w różnych sytuacjach, nawet w chwili, gdy kryminalni znaleźli u niego ogromną ilość narkotyków, podawał fałszywe dane. 29-letni obywatel Ukrainy podrabiał i przerabiał niemal każdy dokument, od stworzenia dla siebie fikcyjnych danych, przez tworzenie danych na tak zwane ,,słupy”, na które wynajmował ekskluzywne pojazdy, po podrobienie patentu Sternika Motorowodnego. Posłużył się fikcyjnymi danymi nawet przy oświadczeniu sprawcy kolizji drogowej. Po potwierdzeniu jego prawdziwych danych za pomocą daktyloskopii okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany listem gończym do odbycia kary więzienia.

Zabezpieczenie ponad siedemdziesięciu jeden kilogramów marihuany o czarnorynkowej wartości niemal pięciu milionów złotych to potężny cios w polski narkotykowy czarny rynek. Wszystko było zapakowane próżniowo i pokryte substancją, tak by nie zostało wykryte przez policyjne psy. Mężczyzna sam oświadczył, że przychodzili do niego różni ludzie i brali całe paczki, które ważyły ponad kilogram, a każda z nich warta jest ponad 60 tysięcy złotych.

W mieszkaniu posiadał również paszporty, karty pobytu, umowy sprzedaży pojazdów, naklejki znamionowe, dowody rejestracyjne, naklejki z VIN, karty kredytowe, ukraińskie dokumenty pojazdu, które były przerobione lub podrobione, bądź zostały wystawione na fikcyjne dane osób, które nie istnieją.

W toku przeszukania mieszkania, kryminalni znaleźli wiele kluczyków do pojazdów, w tym kilka marek premium. Zatrzymany twierdził, że zostały mu po tym, gdy pracował jako mechanik. Po zejściu do garażu, gdy kolejno otwierały się samochody, twierdził, że ten jest pożyczony od znajomego, a inny ktoś zostawił i wróci później. Po czwartym otwartym samochodzie już nic nie twierdził.

Samochody, które znajdowały się w garażu i pobliskich parkingach pochodziły z kradzieży lub były wynajęte na fikcyjne dane. Range Rover został ukradziony w tym roku na terenie Wielkiej Brytanii. Natomiast Jaguar został skradziony dwa lata temu na terenie Warszawy. W obu tych pojazdach został przerobiony bądź podrobiony nr VIN i tabliczki znamionowe.

Podejrzanego po zakończeniu wszystkich czynności przewieziono do Komendy Rejonowej Policji Warszawa I. Po nocy spędzonej w policyjnej celi usłyszał zarzuty za posiadanie znacznej ilości środków odurzających, posługiwanie i rozporządzanie cudzymi dokumentami, umyślnego paserstwa i zarzut fałszerstwa. Za powyższe czyny, mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów, stosując wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Czynności wstępnie nadzorowała Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów aktualnie jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

sierż. szt. Kacper Wojteczko/ea

