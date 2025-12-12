Składał intymne propozycje 12-latce, rano zapukała do niego Policja Data publikacji 12.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przeprowadzili działania w Elblągu. Na polecenie Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście przygotowali realizację związaną z zatrzymaniem miejscowego przestępcy podejrzanego o nakłanianie małoletniej poniżej 15 roku życia do obcowania płciowego i poddania się innym czynnościom seksualnym. 12-latka powiedziała mu, ile ma lat i do której klasy szkoły podstawowej uczęszcza, on nalegał na spotkanie w celach seksualnych. Policjanci o godzinie 6:00 zapukali do drzwi 40-letniego mężczyzny i chwilę później został zatrzymany.

Przestępstwa popełniane na szkodę dzieci wymagają zdecydowanych działań ukierunkowanych na natychmiastowe zatrzymanie sprawców. W ostatnim czasie policjanci ze Śródmieścia wpadli na trop 40-latka, który jak wskazywały ustalenia, posiadał dziecięcą pornografię. Rok temu mężczyzna został skazany za utrwalanie treści pornograficznych z udziałem dziecka.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu śródmiejskiej komendy równo o godzinie 6:00 zapukali do drzwi podejrzanego. Mężczyzna doskonale wiedział, z czym wiąże się poranna wizyta funkcjonariuszy i nie był nią zaskoczony.

Kryminalni zabezpieczyli w lokalu wszystkie nośniki i sprzęt, przystosowane do przechowywania danych. Kilka laptopów miało usunięte dyski twarde. 40-latek oświadczył, że naprawia sprzęt elektroniczny, lecz po zadaniu kilku prostych pytań z zakresu hardware’u (części elektronicznych), mężczyzna odpowiedział, że tym akurat się nie zajmuje i na tym się nie zna.

Podejrzanego po zakończeniu wszystkich czynności przewieziono do Komendy Rejonowej Policji Warszawa I. Po nocy spędzonej w policyjnej celi usłyszał zarzut za składanie małoletniej poniżej 15 lat propozycji obcowania płciowego i poddania się innym czynnościom seksualnym. Mężczyzna zmierzał do ich realizacji. To jest o czyn z artykułu 200a § 2 k. k.

Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście, stosując wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście.

Apelujemy do rodziców, aby zwracali uwagę na to, o czym i z kim korespondują ich dzieci. By nie spotykały się z nieznajomymi osobami poznanymi przez komunikatory, gdyż osoba po drugiej stronie, może podawać się za kogoś innego. Więcej informacji można uzyskać w artykule Stołecznego Magazynu Policyjnego CHILD GROOMING, czyli „uwodzenie” dziecka przez internet.

