„Cyngiel” tureckiej mafii zatrzymany w centrum Warszawy Data publikacji 13.11.2025 Powrót Drukuj Międzynarodowa współpraca służb i działania operacyjne funkcjonariuszy pionu kryminalnego Komendy Stołecznej Policji doprowadziły do zatrzymania 43-letniego obywatela Turcji. Mężczyzna był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Jest łączony z zabójstwami, porwaniami oraz zbrojnymi atakami na osoby w Stambule. Z ustaleń policjantów wynika, że zatrzymany był członkiem stambulskiej mafii. W momencie zatrzymania policjanci znaleźli przy nim broń palną z wprowadzonym nabojem do komory nabojowej oraz 26 sztuk amunicji. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście stosując wobec 43-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Stołecznej Policji tropią na co dzień najgroźniejszych przestępców, którzy ukrywają się przed odpowiedzialnością za swoje czyny.

Ci sami funkcjonariusze w ostatnim czasie wpadli na trop groźnego przestępcy z Turcji, który przyjechał do Warszawy. Ustalili, że 43-latek jest poszukiwany przez tureckie organy ścigania. Wszystkie informacje jednoznacznie wskazywały, że jest on członkiem zorganizowanej grupy zajmującej się zabójstwami, porwaniami oraz zbrojnymi atakami na ludzi w Turcji.

Kluczowa w tej sprawie okazała się współpraca stołecznych policjantów z funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Działania prowadzono wielotorowo, opierały się na międzynarodowej wymianie informacji ze stroną turecką. 43-latek był poszukiwany czerwoną notą, wydaną przez Interpol, jako osoba niebezpieczna.

Po skrupulatnie przygotowanej realizacji stołeczni kryminalni przy wsparciu Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji zatrzymali mężczyznę przed jedną z restauracji przy ulicy Żurawiej. W tej sytuacji wdrożono szczególne procedury bezpieczeństwa. Takie środki zastosowano z uwagi na fakt, że mężczyzna mógł być uzbrojony i próbować uciekać za wszelką cenę.

Przy obywatelu Turcji policjanci znaleźli broń palną z wprowadzonym nabojem do komory nabojowej oraz 26 sztuk amunicji. Następnie mężczyzna trafił do komendy przy ulicy Wilczej. Z ustaleń śledczych wynika, że przyjechał on do Polski z Europy Zachodniej kilkanaście dni wcześniej.

Do działań w tej sprawie włączono kryminalnych ze śródmiejskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu. Ci sami policjanci zebrali materiał procesowy, dotyczący nielegalnego posiadania broni palnej i amunicji, których pochodzenie jest sprawdzane przez śledczych.

Akta przekazano do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście, gdzie 43-latek usłyszał zarzuty za posiadanie broni palnej i amunicji bez wymaganego zezwolenia.

Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście stosując wobec obywatela Turcji środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Przedmiotowa sprawa pokazuje skuteczność stołecznych policjantów w zatrzymywaniu najgroźniejszych przestępców. Warto podkreślić profesjonalizm wszystkich jednostek, biorących udział w przedmiotowej realizacji.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście.

Tekst: mł. asp. Jakub Pacyniak

sierż. szt. Kacper Wojteczko

Film: podkom. Rafał Markiewicz (WKS KSP)

„Cyngiel” tureckiej mafii zatrzymany w centrum Warszawy

„Cyngiel” tureckiej mafii zatrzymany w centrum Warszawy

„Cyngiel” tureckiej mafii zatrzymany w centrum Warszawy



„Cyngiel” tureckiej mafii zatrzymany w centrum Warszawy

„Cyngiel” tureckiej mafii zatrzymany w centrum Warszawy

„Cyngiel” tureckiej mafii zatrzymany w centrum Warszawy



„Cyngiel” tureckiej mafii zatrzymany w centrum Warszawy

„Cyngiel” tureckiej mafii zatrzymany w centrum Warszawy

„Cyngiel” tureckiej mafii zatrzymany w centrum Warszawy



„Cyngiel” tureckiej mafii zatrzymany w centrum Warszawy

„Cyngiel” tureckiej mafii zatrzymany w centrum Warszawy

„Cyngiel” tureckiej mafii zatrzymany w centrum Warszawy

