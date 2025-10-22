Rodzinny narkobiznes zakończony przez śródmiejskich policjantów Data publikacji 22.10.2025 Powrót Drukuj Śródmiejscy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku 58-letniego obywatela Nigerii. Handlował on narkotykami w centrum Warszawy. Jedną z transakcji przerwali mu funkcjonariusze. W mieszkaniu podejrzanego zabezpieczono niemal 2 kilogramy marihuany i ponad pół miliona złotych, pochodzących z narkotykowego procederu. W tej sprawie zatrzymano również 54-letnią żonę mężczyzny, obywatelkę Polski. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Policji Warszawa Śródmieście-Północ stosując wobec małżeństwa środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego znają Śródmieście jak własną kieszeń. Na co dzień mierzą się z bardzo ciężkimi sytuacjami i prowadzą działania ukierunkowane na zwalczanie różnych przejawów przestępczości.

Ci sami policjanci kilka dni temu przy Alei Solidarności zauważyli dwóch mężczyzn. Jeden z nich dał drugiemu zawiniątko w zamian za pieniądze. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do działania. Zatrzymali 58-letniego obywatela Nigerii oraz 20-letniego obywatela Turcji. Przy starszym z nich znaleźli kilkanaście porcji marihuany, przygotowanej do sprzedaży. Z kolei przy młodszym znaleźli jedną porcję zakazanej substancji.

W momencie zatrzymania diler próbował uciekać policjantom, jednak już po kilku metrach został obezwładniony i zakuty w kajdanki. To pokazuje, że sam policyjny nos to nie wszystko, ważna jest też sprawność fizyczna i umiejętność błyskawicznego podjęcia decyzji. Obaj zatrzymani trafili do komendy przy ulicy Wilczej.

58-letni obywatel Nigerii nie chciał wskazać swojego adresu zamieszkania oraz utrudniał dalsze czynności procesowe. Do tej sprawy włączyli się kryminalni z Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego śródmiejskiej komendy. Jeszcze tego samego dnia ustalili adres podejrzanego.

Kryminalni zastali w mieszkaniu zaskoczoną 54-letnią obywatelkę Polski, żonę obywatela Nigerii. Została ona zatrzymana, a w wyniku wszystkich czynności policjanci zabezpieczyli blisko 2 kilogramy marihuany, ponad pół miliona złotych oraz rzeczy służące do prowadzenia interesu. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kobieta brała udział w narkotykowym procederze, a duża kwota pieniędzy pochodziła ze sprzedaży środków zabronionych. Dzięki profesjonalnej i skutecznej pracy śródmiejskich policjantów rodzinny narkobiznes został zakończony.

58-latek i 54-latka usłyszeli zarzuty za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Mężczyźnie postawiono dodatkowo zarzut handlu zabronionymi substancjami. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. 20-letni obywatel Turcji został objęty odrębnym postępowaniem karnym.

Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Policji Warszawa Śródmieście-Północ stosując wobec małżeństwa środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ.

sierż. szt. Kacper Wojteczko/bś