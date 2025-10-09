I Wielobój Strzelecki Służb Mundurowych o Puchar Komendanta Głównego Policji Data publikacji 09.10.2025 Powrót Drukuj W ubiegłą sobotę na strzelnicy w Rembertowie odbył się I Wielobój Strzelecki Służb Mundurowych o Puchar Komendanta Głównego Policji. Zmagania odbyły się w kilku konkurencjach, towarzyszyła im sportowa rywalizacja oraz integracja środowiska mundurowego. Z uwagi na duże zainteresowanie wydarzeniem, planowane są jego kolejne edycje.

W sobotę 4 października na strzelnicy w Rembertowie odbył się I Wielobój Strzelecki Służb Mundurowych o Puchar Komendanta Głównego Policji. Zawodnicy rywalizowali na przestrzeni 6 kategorii, strzelając ze strzelb, broni krótkiej i karabinków. W zawodach udział wzięły głównie reprezentacje przedstawicieli służb mundurowych podległych takim resortom jak: MSWiA, MON i MS.

Zawody otworzył I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster życząc wszystkim zawodnikom udanej rywalizacji. Podkreślił też jak ważna jest współpraca i integracja służb mundurowych w kontekście szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Jednym z celów wydarzenia było uczczenie 100 rocznicy służby kobiet w Polskiej Policji.

Zawodnicy Reprezentacji Polskiej Policji w strzelaniu zdobyli najwięcej punktów zarówno w kategorii indywidulanej, jak i drużynowej. Jednak kadra, jako organizator nie była liczona do końcowej klasyfikacji.

Zawody zorganizowano w oparciu o współpracę z dowództwem I Warszawskiej Brygady Pancernej im. gen. T. Kościuszki. Organizatorzy I Wieloboju Strzeleckiego Służb Mundurowych o Puchar Komendanta Głównego Policji: Gabinet Komendanta Głównego Policji, Kierownik Reprezentacji Polskiej Policji w Strzelectwie - podinsp. Maciej Mikołajczuk, Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów KGP. Współorganizatorem był SGW IPA – Region Pałac Mostowskich.

Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu Bractwa Strzeleckiego SALWA Wołomin za zapewnienie obsługi sędziowskiej, logistycznej, technicznej i informatycznej.

Końcowe wyniki I Wieloboju Strzeleckiego Służb Mundurowych o Puchar Komendanta Głównego Policji:



Klasyfikacja indywidualna mężczyzn:

I. Damian Plitta (KWP Bydgoszcz),

II. Zbigniew Gucze (SP Piła),

III. Grzegorz Hyra (Służba Więzienna).



Klasyfikacja indywidulana kobiet:

I. Agnieszka Król (KWP Łódź),

II. Sylwia Glinka (Reprezentacja Polskiej Policji w Strzelectwie),

III. Magdalena Oleszak (KG SOK).



Klasyfikacja drużynowa kobiet:

I. KWP Łódź,

II. Reprezentacja Polskiej Policji w Strzelectwie.



Klasyfikacja drużynowa mężczyzn:

I. KWP Bydgoszcz,

II. Służba Więzienna,

III. Drużyna Wojska Polskiego I Brygada Pancerna.

Wszystkim zawodnikom gratulujemy wspaniałych rezultatów i życzymy dalszych sukcesów.

Tekst: mł. asp. Jakub Pacyniak

Zdjęcia: mł. asp. Jakub Pacyniak / st. asp. Łukasz Wołowski