Sukcesy Reprezentacji Polskiej Policji w strzelaniu na międzynarodowych zawodach w Budapeszcie Data publikacji 06.10.2025 Powrót Drukuj Reprezentacja Polskiej Policji w strzelaniu wzięła udział w "VI Międzynarodowych Mistrzostwach Policji w Strzelaniu z Pistoletu". Zawody odbyły się w Budapeszcie na Węgrzech, w dniach 26 i 27 września. Nasi zawodnicy po długim okresie przygotowań rywalizowali w kilku bardzo wymagających kategoriach. Finalnie zajęli bardzo wysokie miejsca i godnie reprezentowali Polską Policję na arenie międzynarodowej.

Skład Reprezentacji Polskiej Policji:

- podinsp. Maciek Mikołajczuk (KSP-KRP I) – kierownik reprezentacji,

- nadkom. Adam Hetman (SP Katowice),

- nadkom. Marcin Góreczny (KWP Łódź),

- kom. Albert Piórkowski (CSP Legionowo),

- podkom. Radosław Duczek (KSP),

- asp. szt. Magdalena Maszer (CBZC),

- st. asp. Łukasz Wołowski (KSP-KRP I),

- asp. Agnieszka Król (KWP Łódź),

- asp. Oliwia Stelmasiak (KWP Szczecin).

W zawodach udział wzięło 30 reprezentacji służb mundurowych z różnych państw. Rywalizację rozłożono na dwa dni zmagań. Pierwszego dnia odbyły się strzelania indywidulane, a wyniki z poszczególnych kategorii na koniec podsumowano, co dało finalne rezultaty drużynowe. Drugiego dnia wszyscy zawodnicy rywalizowali zespołowo, w tzw. pojedynkach drużynowych. Rywalizacja Reprezentacji Polski, Węgier oraz Chin dostarczyły wszystkim najwięcej emocji. Ich szybkie i bezbłędne strzelania do bardzo małych celów spotkało się z wielkim uznaniem, a o finalnych wynikach zadecydowały ułamki sekund. Drużyna męska w generalnej klasyfikacji zespołowej uplasowała się na wysokim 3 miejscu, a kobiet na 5.

W zawodach brali udział również funkcjonariusze z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”. Trzyosobowy zespół w kategorii pojedynków drużyn dotarł do wielkiego finału, gdzie po emocjonującej rywalizacji o ułamek sekundy uległ reprezentacji TEK z Węgier.

Wszyscy polscy policjanci rywalizowali w duchu sportowego „fair play”. Mistrzostwa były też czasem integracji służb mundurowych, bogatym w wymianę doświadczeń. Jednocześnie nasi reprezentanci dołożyli kolejne trofea do swoich strzeleckich dorobków.

Gratulujemy świetnych rezultatów i życzymy dalszych sukcesów !

Komunikat węgierskiej Policji dot. zawodów

Tekst: mł. asp. Jakub Pacyniak

Zdjęcia: mł. asp. Jakub Pacyniak

Wideo/montaż: mł. asp. Jakub Pacyniak/podkom. Rafał Markiewicz (WKS KSP)