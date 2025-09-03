Dyżurni ze Śródmieścia uratowali życie dwóch osób w kryzysie emocjonalnym Data publikacji 03.09.2025 Powrót Drukuj Komisarz Rafał Juszczak oraz aspirant Jakub Borkowski po raz kolejny wykazali się ogromnym profesjonalizmem. Dzięki ich wielkiej empatii i skutecznym działaniom życie kobiety i mężczyzny będących w kryzysie emocjonalnym zostało uratowane. Postawa śródmiejskich policjantów zasługuje na szczególne uznanie. To kolejny dowód, że hasło „Pomagamy i chronimy” przyświeca funkcjonariuszom każdego dnia.

Policjanci ze Śródmieścia każdego dnia pomagają potrzebującym. W niektórych przypadkach liczy się każda sekunda, a na podjęcie dobrej decyzji funkcjonariusze mają chwilę. W ostatnim czasie z takimi sytuacjami zmierzył się Oficer Dyżurny Komendy Rejonowej Policji Warszawa I komisarz Rafał Juszczak oraz Pomocnik Oficera Dyżurnego aspirant Jakub Borkowski.

Obaj otrzymali dwie odrębne informacje o różnych osobach będących w kryzysie emocjonalnym, wymagających natychmiastowej pomocy. Na podstawie znikomych informacji musieli jak najszybciej zlokalizować kobietę i mężczyznę. Po trudnych, blisko godzinnych rozmowach z potrzebującymi pomocy, ustalili miejsce przebywania osób. Jednocześnie koordynowali czynności innych policjantów włączonych do działań poszukiwawczych.

Pomimo dużego stresu i świadomości, że w takich przypadkach liczy się każda sekunda, śródmiejscy dyżurni wykazali się ogromnym profesjonalizmem i empatią na problem drugiego człowieka.

Obydwie sytuacje znalazły swój szczęśliwy finał, a mieszkanka Sosnowca i mieszkaniec Warszawy trafili pod specjalistyczną opiekę służb medycznych.

To kolejny dowód, że hasło „Pomagamy i chronimy” przyświeca policjantom każdego dnia. Ci sami funkcjonariusze wielokrotnie telefonicznie pomogli osobom w kryzysie emocjonalnym oraz koordynowali działania policjantów w taki sposób, że potrzebujący trafili pod specjalistyczną opiekę.

W przypadku kryzysu emocjonalnego warto skorzystać z pomocy. Poniżej tabelka z numerami pomocowymi.

mł. asp. Jakub Pacyniak