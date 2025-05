Siedmiu obywateli Gruzji podejrzanych o posiadanie broni palnej i amunicji - wszyscy zostali tymczasowo aresztowani Data publikacji 16.05.2025 Powrót Drukuj Policjanci z warszawskiego Śródmieścia w toku szeroko zakrojonych działań operacyjnych zatrzymali sześciu mężczyzn i jedną kobietę. Zatrzymane osoby są narodowości gruzińskiej. Jeden z podejrzanych w kwietniu na ulicy Nowogrodzkiej przy użyciu „zagłuszacza” włamał się do samochodu i ukradł broń palną oraz 46 sztuk amunicji. Został on zatrzymany w ostatnich dniach przy ul. Żurawiej w Warszawie. Czynności w tej sprawie doprowadziły kryminalnych do dwóch miejsc, w tym willi jednorodzinnej we wsi Nowy Konik, w powiecie mińskim, gdzie zabezpieczono siedem jednostek broni palnej, 206 sztuk amunicji i zatrzymano wszystkich mieszkańców posiadłości. Jeden z zatrzymanych mężczyzn posiadał dodatkowo substancje psychoaktywne w postaci LSD. Wszystkie osoby usłyszały zarzuty dotyczące posiadania broni palnej i amunicji bez wymaganego zezwolenia. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie przychylił się do wniosków prokuratury i zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 8. Sprawa ma poważny charakter, jest rozwojowa, a wszystkie czynności były oparte o ścisłą współpracę śródmiejskich policjantów i Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście w Warszawie.

Sprawa miała swój początek w kwietniu tego roku, kiedy to nieznany sprawca przy użyciu urządzenia do zagłuszania sygnałów włamał się przy ulicy Nowogrodzkiej do samochodu, z którego ukradł broń palną i 46 sztuk amunicji. Do działań w tej sprawie włączyli się kryminalni z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu oraz prokuratura. Ci sami policjanci wykonali szereg czynności w tej sprawie, oparte również o międzynarodową współpracę służb i organów ścigania. Wszystkie działania zakończyły się wytypowaniem sprawcy kradzieży broni i amunicji. Został on zatrzymany w ostatnich dniach przy ulicy Żurawiej w Warszawie. W miejscu jego zamieszkania w miejscowości Józefin, w powiecie mińskim funkcjonariusze znaleźli plecak nalężący do pokrzywdzonego, w którym były jego dokumenty i inne skradzione mu rzeczy. Dodatkowo zabezpieczyli warte 2000 złotych skrzypce elektryczne, pochodzące z innej kradzieży na terenie gminy Halinów.

Dalsze działania doprowadziły śródmiejskich kryminalnych do wsi Nowy Konik w powiecie mińskim. Realizacja wymagała odpowiedniego przygotowania, z uwagi na potwierdzoną informację o tym, że przebywające tam osoby są uzbrojone. W takich sytuacjach jak ta nie ma miejsca na najmniejszy błąd, a bezpieczeństwo policjantów było sprawą nadrzędną. W odpowiednim i bezpiecznym momencie cały śródmiejski Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu przystąpił do błyskawicznej akcji. Kryminalni zneutralizowali wszelkie zagrożenia, zatrzymali pięciu mężczyzn i jedną kobietę, wszyscy to obywatele Gruzji w wieku od 33 do 50 lat.

Policjanci zabezpieczyli teren jednorodzinnej willi oraz zaparkowane tam samochody, po czym bardzo skrupulatnie je przeszukali. Łącznie zabezpieczyli siedem jednostek broni palnej i 206 sztuk amunicji. Jeden z pistoletów został wcześniej skradziony na terenie warszawskiego Śródmieścia. Część z ujawnionej broni widniała w policyjnych systemach jako utracona w wyniku kradzieży, część miała usunięte numery fabryczne. Dodatkowo zabezpieczono zagłuszarki, narkotyki w postaci LSD, telefony komórkowe i inne dowody mające znaczenie w przedmiotowej sprawie.

Wszyscy zatrzymani trafili do Komendy Rejonowej Policji Warszawa I. Zebrane dowody w tej sprawie poddano bardzo szerokiej analizie. Broń i amunicja trafiła do biegłego. W następnych dniach doprowadzono zatrzymanych obywateli Gruzji do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty za posiadanie broni palnej i amunicji bez zezwolenia. Jeden z mężczyzn odpowie dodatkowo za włamanie do samochodu i kradzież dokumentów oraz broni i amunicji, zaś inny dodatkowo za posiadanie narkotyków.

Policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu podczas czynności wykonywanych na terenie dwóch posiadłości wspierali kryminalni z Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego, również z komendy przy ulicy Wilczej, funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Halinowie oraz z warszawskiego Oddziału Prewencji Policji.

Z uwagi na charakter sprawy w trakcie doprowadzeń podejrzanych do sądu policjanci ze Śródmieścia byli wspierani przez funkcjonariuszy z X Kompanii Oddziału Prewencji Policji w Warszawie.

Cała sprawa opierała się głównie na pracy operacyjnej śródmiejskich funkcjonariuszy, analizach i współpracy z prokuraturą. To kolejna sytuacja, gdzie organy ścigania odniosły wielki sukces w zwalczaniu bardzo groźnego przejawu przestępczości.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci sprawdzają pochodzenie broni palnej i amunicji. Biorą pod uwagę różne scenariusze.

Postepowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście w Warszawie.

Wszystkim osobom ogłoszono zarzuty z art. 263 §2 kk, dodatkowo jednemu z podejrzanych ogłoszono zarzut z art. 62 ust. 1 UoPN, kolejnemu ogłoszono zarzut z art. 306 kk, kolejnemu 278 §1 w zb. 275 §1 kk.

Ponadto w wyniku przeszukania u osób zabezpieczono 4 dokumenty: gruzińskie, ukraińskie, bułgarskie które według ustnej opinii biegłego są sfałszowane. Osoby zatrzymane posiadały paszporty gruzińskie, które to zostaną poddane badaniom odnośnie ich legalności i autentyczności.

Zatrzymana kobieta oświadczyła, że przysłuchując się rozmowie pozostałych zatrzymanych stwierdziła, że to „były rozmowy typowe dla złodziei w prawie”, czyli worów w zakonie.

mł. asp. Jakub Pacyniak/ea

