Dzięki fotograficznej pamięci policjantki, 58-latek odpowie za przestępstwo sprzed lat Data publikacji 01.04.2024 Powrót Drukuj Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali dwie osoby podejrzane o kradzież z włamaniem do pawilonu handlowego na Nowym Świecie. Łupem sprawców padły różnego rodzaju elektronarzędzia. Dodatkowo jeden z podejrzanych został rozpoznany przez policjantkę z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu jako sprawca przestępstwa, do którego doszło w 2019 roku. Obaj usłyszeli zarzuty, może im grozić do 10 lat pozbawienia wolności. 58-latek odpowie również za przestępstwo popełnione pięć lat temu.

Policjanci prowadzący zatrzymanego

Policjanci z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego śródmiejskiej komendy zatrzymali 24-latka podejrzanego o kradzież z włamaniem do jednego z pawilonów usługowych na Nowym Świecie. Łupem padły elektronarzędzia o wartości blisko 2000 złotych. Do działań natychmiast przystąpili policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu. Po szeregu wykonanych czynności i wnikliwej analizie zdarzenia Ci sami policjanci zapukali do drzwi mieszkania drugiego sprawcy, gdzie zatrzymali 58-latka oraz odzyskali skradzione wcześniej rzeczy.

Obaj zatrzymani zostali doprowadzeni do Komendy Rejonowej Policji Warszawa I. W trakcie czynności policjantka z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu rozpoznała 58-latka jako sprawcę włamania, mającego miejsce pięć lat temu. Wówczas mężczyzna włamał się w jednej z restauracji do dwóch automatów chłodzących i ukradł z nich kilkadziesiąt puszek z napojami. Podejrzany przyznał się do popełnienia tego przestępstwa.

Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty za kradzież z włamaniem. Może im grozić do 10 lat pozbawienia wolności. Starszy z nich odpowie dodatkowo za wcześniejsze przestępstwo.

Dzięki fotograficznej pamięci policjantki prowadzącej sprawę, sprawca przestępstwa sprzed lat nie uniknie odpowiedzialności.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ.

sierż. szt. Jakub Pacyniak/bs