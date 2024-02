Magazyn narkotyków zrobił sobie w sąsiedzkiej komórce lokatorskiej Data publikacji 12.02.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego śródmiejskiej Komendy Policji zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznej ilości środków odurzających. Kryminalni w specjalnej, garażowej skrytce znaleźli pełną gamę ponad kilograma poporcjowanych już narkotyków, a w mieszkaniu podejrzanego 37 000 złotych pochodzące najprawdopodobniej z przestępczej działalności 37-latka. Sąd na wniosek Prokuratury zdecydował już o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące.

Policjanci „namierzyli” magazyn z narkotykami na warszawskiej Woli. To tam na terenie garażu podziemnego w komórce lokatorskiej swój punkt przerzutowy narkotyków urządził sobie wytypowany przez kryminalnych mężczyzna.

Policjanci zorganizowali zasadzkę i cierpliwe czekali aż pojawi się figurant. Kiedy mężczyzna pojawił się w garażu i po krótkiej wizycie w komórce lokatorskiej zamierzał z niego wyjechać, został zatrzymany. Miał przy sobie 2 telefony komórkowe oraz pakiet z folii termozgrzewalnej z zawartością marihuany. Podczas przeszukania wynajmowanego przez 37-latka mieszkania kryminalni znaleźli kolejne paczki z marihuaną oraz 37 000 złotych mogące pochodzić z handlu narkotykami.

Jednak najwięcej narkotyków ukryte było w komórce lokatorskiej. To tam policjanci znaleźli kilkadziesiąt opakowań z marihuaną, kokainą, amfetaminą, mefedronem, lsd, grzybkami halucynogennymi oraz innymi substancjami odurzającymi. W sumie ponad kilogram narkotyków, z których można było przygotować kilka tysięcy dilerskich porcji.

Prokuratura Rejonowa Warszawa Wola postawiła mężczyźnie zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i wystąpiła do Sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt dla 37-latka, a Sąd się do niego przychylił. Za to przestępstwo zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

podinsp. Robert Szumiata/bs

Zabezpieczone przez policjantów narkotyki

Zabezpieczone przez policjantów narkotyki

Zabezpieczone przez policjantów narkotyki



Miejsce ukrycia narkotyków

Zatrzymany przez policjantów mężczyzna podejrzany o posiadanie znaczej ilości narkotyków