Przemytnik ukrył go w bagażniku, tak miał dotrzeć aż do Niemiec

Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali dwie osoby, obywatela Gruzji podejrzanego o zorganizowanie nielegalnego przekroczenia granicy oraz Syryjczyka, podejrzanego o jej nielegalne przekroczenie. Obywatel Syrii dostał się do Polski poprzez Dubaj, Rosję i Białoruś. Z granicy zabrał go swoim samochodem Gruzin, który za 4500 dolarów miał go zawieźć do Niemiec. Obaj mężczyźni zostali już tymczasowo aresztowani.