Policjanci ze Śródmieścia kolejny już raz wsparli potrzebujących w trudnym dla nich czasie Data publikacji 08.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi poza swoimi codziennymi obowiązkami pamiętają także o tych, którzy w tym trudnym, zimowym okresie w sposób szczególny potrzebują pomocy. To właśnie dla nich we współpracy z Fundacją „Daj Herbatę” zorganizowali w centrum miasta punkt wydawania gorących i zimnych posiłków. Dzielnicowi nie tylko wsparli wolontariuszy w wydawaniu posiłków, ale przekazali im także zakupione przez siebie termosy, niezbędne do serwowania ciepłego jedzenia i napojów.

Codzienna, trudna policyjna służba dzielnicowego to nie tylko dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców i ich mienia, to także dostrzeganie problemów osób chorych, samotnych, ubogich i potrzebujących pomocy. Taka pomoc nabiera zupełnie innego wymiaru szczególnie teraz, kiedy zima daje się najbardziej we znaki. Właśnie dlatego dwoje policjantów z II Rewiru Dzielnicowych śródmiejskiej Komendy Policji, aspirant Ewelina Komorowska i młodszy aspirant Kamil Bartosiński wspólnie z Fundacją „Daj Herbatę” zorganizowało punkt wydawania posiłków przy dworcu centralnym w Warszawie.

Wolontariusze pozyskali gorące i zimne dania oraz inną żywność, a nasi policjanci wsparli ich podczas wydawania posiłków i zabezpieczenia logistycznego tego przedsięwzięcia. Ponadto dzielnicowi przekazali przedstawicielom Fundacji zakupione przez siebie kanapki, jeden duży termos niezbędny do serwowania gorących dań i 22 mniejsze termosy na kawę czy herbatę. Policjanci kupili te przedmioty za własne pieniądze oraz środki, które otrzymali od rodziny i znajomych. W dwie godziny do punktu zgłosiło się kilkuset potrzebujących, kobiety, mężczyźni i osoby niepełnosprawne. Brali posiłki dla siebie, jak i dla tych, którzy z różnych powodów, między innymi zdrowotnych, nie mogli przyjść osobiście. Słowom uznania i wdzięczności z nie było końca. Taka reakcja, te wszystkie miłe słowa i tak duża liczba osób, które skorzystały z pomocy świadczą o ogromnej skali zapotrzebowania na takie konkretne i wymierne wsparcie.

To nie pierwsza tego typu inicjatywa młodszego aspiranta Kamila Bartosińskiego. Nasz policjant w styczniu ubiegłego roku również za własne pieniądze kupił odzież zimową i rozdał ją w swoim rejonie służbowym bezdomnym i potrzebującym. Obojętni na problemy osób samotnych, starszych i ubogich nie pozostają także inni policjanci ze Śródmieścia. W zimowych miesiącach ubiegłego roku we współpracy z Caritas Polska oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej kilkakrotnie zorganizowali zbiórkę odzieży i obuwia, w tym także dla uchodźców z Ukrainy.

podinsp. Robert Szumiata/ea

