Napadli i pobili, aby zabrać koszulkę i szalik kibicowi innej drużyny

Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali 4 osoby podejrzane o rozbój. Napastnicy brutalnie zaatakowali kibica drużyny przeciwnej, zdarli z niego koszulkę i zabrali mu szalik. Wszystko zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu. Decyzją prokuratury trzech z czterech mężczyzn zostało już tymczasowo aresztowanych. Wszystkim za popełnione przestępstwo grozi teraz do 12 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w centrum miasta po meczu piłkarskim Szachtara Donieck z Celticiem Glasgow. Czterech mężczyzn w wieku od 19 do 23 sympatyzujących z innym klubem zaatakowało i brutalnie pobiło wracającego z meczu 36-latka. Napastnicy podbiegli do pokrzywdzonego, rzucili się na niego, zaczęli go kopać, szarpać i uderzać pięściami, po czym zdarli z niego klubową koszulkę, zabrali szalik i uciekli. Ofiara z poważnymi obrażeniami głowy i twarzy trafiła do szpitala.

Natychmiastowa reakcja śródmiejskich wywiadowców oraz późniejsze czynności operacyjne policjantów ze śródmiejskiego wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu doprowadziły do zatrzymania wszystkich osób podejrzanych o to przestępstwo. Sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ, która wszczęła śledztwo w tej sprawie, podjął już decyzję o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące trzech z czterech zatrzymanych mężczyzn. Za rozbój kodeks karny przewiduje do 12 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymany przez policjantów mężczyzna podejrzany o rozbój

