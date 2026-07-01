Sprzedaż alkoholu pod kontrolą - działania śródmiejskich policjantów Data publikacji 01.07.2026 Powrót Drukuj W miniony weekend śródmiejscy policjanci przy wsparciu funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji przeprowadzili szereg działań na terenie Śródmieścia. Skontrolowali łącznie kilkadziesiąt miejsc, gdzie sprzedawany jest alkohol. W ramach współpracy w czynnościach uczestniczył także Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. W czterech przypadkach stwierdzono naruszenia warunków koncesji.

W miniony weekend śródmiejscy kryminalni z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną przy wsparciu dzielnicowych oraz funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji i Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji przeprowadzili intensywne kontrole miejsc sprzedaży alkoholu. W ramach współpracy w czynnościach uczestniczył także Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Działania skupiono głównie na Trakcie Królewskim (Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście), ulicy Mazowieckiej, okolicach Pałacu Kultury i Nauki, ulicy Poznańskiej, ulicy Nowogrodzkiej i wielu innych.

Głównym z elementów prowadzonych działań były kontrole lokali gastronomicznych i rozrywkowych. Skupiały się one przede wszystkim na przestrzeganiu przepisów dotyczących sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych, w tym obowiązującego na terenie Śródmieścia zakazu sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży po godzinie 22:00. Funkcjonariusze zwracali również uwagę na przypadki zakłócania ciszy nocnej, naruszenia porządku publicznego oraz inne nieprawidłowości mogące wpływać na bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Prowadzone kontrole miały charakter zarówno prewencyjny, jak i kontrolny oraz służyły egzekwowaniu obowiązujących przepisów. W czterech lokalach śródmiejscy kryminalni we współpracy z przedstawicielem urzędu dzielnicy stwierdzili naruszenia warunków koncesji.

Równolegle funkcjonariusze prowadzili kontrole drogowe na terenie całego Śródmieścia. Policjanci sprawdzali stan trzeźwości kierujących, posiadane uprawnienia, stan techniczny pojazdów oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Szczególną uwagę zwracano na zachowania kierowców i innych uczestników ruchu stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Istotnym elementem weekendowej służby były również intensywne działania prewencyjne prowadzone w miejscach, które w okresie letnim cieszą się największą popularnością. Patrole piesze i zmotoryzowane były obecne przede wszystkim w rejonie Nowego Światu, Krakowskiego Przedmieścia oraz Bulwarów Wiślanych. Policjanci dbali o porządek publiczny, reagowali na zgłoszenia mieszkańców i turystów, przeciwdziałali zakłóceniom ładu oraz podejmowali interwencje wobec osób naruszających przepisy prawa.

Bezpieczeństwo w centrum stolicy wymaga ścisłej współpracy wielu podmiotów. Dlatego tego typu działania są regularnie realizowane z udziałem różnych pionów Policji oraz przedstawicieli innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Ich wspólnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w sercu stolicy i utrzymanie jego wysokiego poziomu.

Działania będą kontynuowane.

mł. asp. Jakub Pacyniak/mk

Sprzedaż alkoholu pod kontrolą - działania śródmiejskich policjantów

Sprzedaż alkoholu pod kontrolą - działania śródmiejskich policjantów

Sprzedaż alkoholu pod kontrolą - działania śródmiejskich policjantów



Sprzedaż alkoholu pod kontrolą - działania śródmiejskich policjantów

Sprzedaż alkoholu pod kontrolą - działania śródmiejskich policjantów

Sprzedaż alkoholu pod kontrolą - działania śródmiejskich policjantów



Sprzedaż alkoholu pod kontrolą - działania śródmiejskich policjantów

Sprzedaż alkoholu pod kontrolą - działania śródmiejskich policjantów

Sprzedaż alkoholu pod kontrolą - działania śródmiejskich policjantów



Sprzedaż alkoholu pod kontrolą - działania śródmiejskich policjantów

Sprzedaż alkoholu pod kontrolą - działania śródmiejskich policjantów